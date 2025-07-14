مدبولي: توسعة كورنيش الإسكندرية ستحافظ على الطابع الجمالي للمدينة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة تعمل بخطى متسارعة على تطوير مشروعات النقل والطرق والمحاور داخل محافظة الإسكندرية، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ما يتعلق بحركة المرور والتنقل بين الأحياء والمناطق الحيوية بالمحافظة.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لمحافظة الإسكندرية بوصفها من أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر، لافتا إلى أن مشروعات الطرق والمحاور تُعد من أولويات خطة التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتوسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية، وهو أحد أبرز معالم المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الأزمات المرورية التي تعاني منها المدينة، خاصة خلال مواسم الصيف والإجازات التي تشهد فيها الإسكندرية كثافة مرورية عالية.

وأضاف مدبولي أن توسعة الكورنيش ستتم وفق أعلى المعايير الهندسية، بما يحافظ على الطابع الجمالي للمدينة الساحلية، وفي الوقت ذاته يحقق السيولة المرورية المطلوبة، ويُعزز من جذب الاستثمارات السياحية والتجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لتطوير المدن الكبرى، وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.