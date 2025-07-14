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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جولات مستمرة لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية لتفقد مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

زيارة ميدانية إلى مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية
زيارة ميدانية إلى مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية
شيماء جمال

في إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لسير أعمال التصحيح بالشهادة الثانوية الأزهرية، أجرى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مركز تصحيح محافظة سوهاج، حيث تفقد اللجان واطّلع على آلية العمل، كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال وكيل قطاع المعاهد لشؤون الخدمات، مركز تصحيح الشرقية.

وخلال جولته، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية تحري الدقة والعدالة في التصحيح، مؤكدًا أن "كل ورقة إجابة أمانة، وكل درجة قد تغيّر مستقبل طالب، لذا لا مجال للتهاون أو التسرع أو التقصير". ولفت رئيس القطاع إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يضع مصلحة الطالب في المقام الأول، ويحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. الجدير بالذكر أن رئيس القطاع كان قد قام مساء أمس بزيارة استباقية لنفس المركز، وظلّ به حتى الساعة الثالثة فجرًا، للإشراف على تهيئة قاعات التصحيح وتجهيز كافة المستلزمات اللازمة، بهدف توفير بيئة مناسبة للمصححين تضمن لهم التركيز والراحة أثناء أداء عملهم. وأكّد فضيلته أن هذه المتابعة الميدانية تأتى في إطار حرص القطاع على ضبط الأداء، وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في أعمال التصحيح، إعلاءً لقيمة العدالة بين طلاب الأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، كان فضيلته قد بدأ جولته صباح أمس بزيارة مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر، واختتمه  بزيارة لمركز تصحيح قنا حيث تابع سير العمل، ووجه رسائل دعم وتقدير للمصححين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتركيز حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان.

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت أمس الأحد، ويشارك فيها ٢٢٣٩٩ معلما، للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر). 

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