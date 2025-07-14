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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وحماية الشواطئ بالإسكندرية

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وما يتعلق بحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندسة/ عزة عبد الحميد، مدير عام إدارة حماية الشواطئ بغرب الدلتا، حول المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل فيما يتعلق بالحواجز البحرية وحماية الشواطئ، وكذا موقف المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها فى هذا الإطار بنطاق محافظة الإسكندرية من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء منها تضمنت مشروع حماية منطقة السقالات أمام الكلية البحرية، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولي"، الذي ساهم فى حماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة، التى تتعرض لأمواج عالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، ومشروع حماية وتدعيم الحائط الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، فضلا عن مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي "مرحلة أولي".

وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها أوضحت المهندسة/ عزة عبد الحميد أنها تتضمن مشروع حماية سواحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، حيث تمثل المرحلة الأولي منه المسافة من بئر مسعود حتى فندق المحروسة، هذا إلى جانب مشروع تدعيم الحواجز الغاطسة الخاصة بعملية حماية ساحل الإسكندرية "مرحلة أولي"، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة "مرحلة ثانية".

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة أعمال الحماية البحرية لكورنيش الإسكندرية، وذلك بما يسهم فى التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والتقليل من حدتها على المدينة، هذا إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات الموجودة بالفعل على طول شواطئ المدينة، وإتاحة الفرصة لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بهذه المناطق الواعدة.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الجولة التفقدية بضرورة تعظيم الاستفادة مما يتم تنفيذه من أعمال الحواجز البحرية، بحيث يحقق حماية الشواطئ ومن ناحية أخري كممشي ومتنزه للمواطنين.

رئيس الوزراء الإسكندرية حماية الشواطئ

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