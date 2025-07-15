نشاط رعوي لنيافة الأنبا إيلاريون في عيد الرسل بالبحيرة

احتفلت إيبارشية البحيرة بعيد الرسل، حيث صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية عشية وقداس العيد في كنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس في مدينة النوبارية الجديدة التابعة للإيبارشية، وطيّب نيافته رفات القديسين بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

صلاة القداس الإلهي

كما التقى نيافة الأنبا إيلاريون بالآباء كهنة كنائس مدينة النوبارية وزوجاتهم، وزار عددًا من كنائس قرى المدينة.

كنا احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنساؤ بعيد الرسل، وصلى نيافة الأنبا إنيانوس أسقف الإيبارشية لقان وقداس العيد في كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

هذا وعقب القداس تفقد نيافته خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.