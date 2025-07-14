محلية النواب: تطوير واجهات كورنيش الإسكندرية يعكس جهود الدولة في تقليل آثار التقلبات والعوامل الجوية

أشاد النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير واجهات العقارات على كورنيش الإسكندرية باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي للمدن المصرية الساحلية.

وأكد "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الإسكندرية تعد من أهم الواجهات السياحية لمصر، وتطوير كورنيشها يُعد خطوة مهمة نحو إعادة رونق المدينة وتقديم صورة عصرية ومتميزة للسياح والمواطنين، مضيفًا أن استخدام مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية يضمن استدامة المشروع ويُجنّب الدولة نفقات متكررة مستقبلاً.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن سرعة استجابة الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ خطط التطوير العمراني في مختلف المحافظات، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة في دعم ملف السياحة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما ثمن "نائب الاسكندرية" تصريحات رئيس الوزراء بشأن التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، خاصة في ملف إدخال الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا ذلك نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يقف داعمًا لكافة جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، داعيًا إلى تعميم تجربة تطوير واجهات العقارات في باقي المحافظات الساحلية والسياحية.