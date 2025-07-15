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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل على إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل
يارا أمين

شاركت الفنانة ميرنا جميل، صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء تواجدها في أحد المناسبات.

ظهرت ميرنا مرتدية فستان باللونين الأسود والأبيض ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات.

 ومن الناحية الجمالية تركت ميرنا جميل خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مع وضع لمسات بسيطة من المكياج.

ميرنا جميل بطلة فيلم “الساحل الشرير” 

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة ميرنا جميل دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلم “الساحل الشرير” .

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب، حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.

يذكر أن ميرنا جميل قدمت في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة، وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

ميرنا جميل إنستجرام فستان المكياج الساحل الشرير توأم روحى

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