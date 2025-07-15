بمواصفات رائدة .. كل ما تريد معرفته عن سماعات Moto Buds Loop

أطلقت شركة موتورولا أول سماعات أذن Moto Buds Loop ، في الولايات المتحدة وكندا.

تستخدم هذه السماعات مشغلات صوتية بدون مكواة بقطر 12 مم، وتدعم الصوت المكاني.

ويتيح تصميم الأذن المفتوحة للمستخدمين البقاء على دراية بالبيئة المحيطة، كما يُساعد شكلها الحلقي على تثبيت السماعات في مكانها.

ميزات سماعات Moto Buds Loop



تأتي هذه السماعات مزودة بميكروفونين مزدوجين، وتستخدم تقنية CrystalTalk AI لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

يصل عمر البطارية إلى 8 ساعات بشحنة واحدة، وتزيد علبة الشحن من هذا العمر إلى 37 ساعة وقد يساعد الشحن لمدة 10 دقائق في منحك ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل إضافة إلى أن السماعات تأتي بميزة مقاومة للماء.



مواصفات سماعات Moto Buds Loop

تدعم Moto Buds Loop الأوامر الصوتية من خلال Moto AI وتتضمن Smart Connect للتبديل السريع بين أجهزة Motorola وLenovo.

تعد السماعات متوفرة بلونين الأخضر ولون خشب البلوط و يتوفر كلا اللونين عبر المتاجر الألكترونية أما في بعض الدول مثل كندا، فيُعرض باللون الأخضر فقط.

التسعير والتوافر

أما عن سعر السماعات فهي تاتي باللون الأخضر وبسعر يصل إلى حوالي 333 دولارًا أمريكيًا و 336 دولارًا كنديًا أما التي تأتي بلون خشب البلوط الفرنسي فهي تباع بحوالي 300 دولار أمريكي