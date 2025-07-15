بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في 2025

أطلقت كل من شركة أوبو، وفيفو، وهونر، وسامسونج هواتفها القابلة للطي في الصين هذا العام، إلا أن هواوي لا تزال العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي لم تُطلق بعد مجموعتها من الهواتف القابلة للطي لعام 2025.

ومن المتوقع أن تُطلق الشركة طرازين جديدين في سبتمبر في الصين وهما هواوي ميت إكس تي 2، وهو هاتف ثلاثي الطي، وميت إكس 7، وهو هاتف قابل للطي يشبه الكتاب.

وقد كشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station الموثوق عن تفاصيل رئيسية حول هاتف ميت إكس 7.

مواصفات هاتف Huawei Mate X7

وفقًا للتسريب، يتميز النموذج الهندسي الأولي لهاتف Mate X7 بشاشة داخلية كبيرة مقاس 7.95 بوصة بدقة 2K.

يستخدم تقنية COE LTPO وزجاجًا فائق النحافة (UTG)، ما يُحسّن كفاءة الشاشة ومتانتها.

ويُقال إن الجهاز مُصمم على منصة من الجيل التالي، ومن المُرجح أن يعمل بمعالج Kirin 9030 المُرتقب، والذي من المُتوقع أيضًا ظهوره في سلسلة Mate 80.

فيما يتعلق بالتصوير، أفادت التقارير بأن هواوي تختبر مستشعرين رئيسيين مختلفين للكاميرا: أحدهما بدقة 50 ميجابكسل ومقاس 1/1.56 بوصة، والآخر بمستشعر أكبر قليلاً ومقاس 1/1.3 بوصة.

ويُقال إن كلا المستشعرين يدعم فتحة عدسة متغيرة، وقد يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بإمكانيات تصوير ماكرو، ومستشعر متعدد الأطياف لتحسين جودة الصورة بشكل عام.

من المتوقع أن يوفر هاتف Mate X7 مقاومة عالية للماء، وأن يحافظ على تصميم نحيف وخفيف الوزن، ما يجعله هاتفًا رائدًا قابلًا للطي متعدد الاستخدامات وفاخرًا.

ومن المرجح أن يعمل بنظام HarmonyOS 5.1، المشابه لسلسلة هواتف Pura 80 من هواوي.

أما بالنسبة لهاتف Mate XT 2، الطراز القابل للطي ثلاث مرات، فلم تُعلن مواصفاته الدقيقة بعد.

مع ذلك، تشير الشائعات الأولية إلى أنه قد يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ويستخدم زجاجًا فائق المرونة (UFG) لتحسين متانة الشاشة.