خالد طلعت: الزمالك مخدش الـ 7 بطولات في موسم واحد ولا حتى موسمين

كتب الناقد الرياضي منشوراً بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الزمالك مخدش ال ٧ بطولات في موسم واحد ولا حتى في موسمين .. اخدهم في ٣ مواسم متتالية".

في سياق آخر عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بإستاد مختار التتش بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للاعبيه والتي أستمرت 18 يوماً.



وشهد المران تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرا وهي ياسين مرعي ومحمد شكري بجانب أحمد رمضان بيكهام الذي تم تحويل إعارته لشراء نهائي وكذلك محمد شريف العائد من رحلة احتراف بجانب الصفقات التي شاركت في كأس العالم للأندية وهي أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفي العش ومحمد علي بن رمضان.

وسيعقد الاسباني ريبيرو جلسة مع لاعبيه اليوم بهدف الإتفاق علي برنامج الاستعداد للموسم الجديد الذي سيكون قياسات بدنية وفحوصات طبية ثم تدريبات بدنية حتي يوم الجمعه المقبل للسفر إلى مدينة طبرقة لخوض معسكر مغلق هناك.