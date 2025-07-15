ريال مدريد يضغط للتعاقد مع كوناتي وسط تمسك ليفربول بمطالبه المالية

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه لضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن المفاوضات تشهد خلافات مالية كبيرة تُعطل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفربول يرفض الاستغناء عن كوناتي بأقل من 50 مليون يورو، بينما يتمسك ريال مدريد بعرض تتراوح قيمته بين 20 و25 مليون يورو فقط، ما يُشكل فجوة واضحة في التقييم بين الطرفين.

وتعقّد الموقف أكثر بعد أن أعلن كوناتي رفضه تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2026، مؤكدًا أن وجهته الوحيدة حال رحيله ستكون ريال مدريد، ما وضع "الريدز" أمام خيارين صعبين: بيعه هذا الصيف أو المخاطرة برحيله مجانا بعد عامين.

ورغم ذلك، فإن إدارة ليفربول لا تستبعد خيار الإبقاء على كوناتي حتى نهاية عقده، على أمل إقناعه بالتجديد لاحقا، كما فعلت سابقا مع نجوم مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، لكن هذه الخطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة مع إصرار اللاعب على الرحيل نحو ريال مدريد.

من جهة أخرى، لا يستبعد أن يتلقى ليفربول عرضًا أعلى من ناد آخر يلبي مطالبه المالية، مما قد يدفعه لفتح باب التفاوض بعيدًا عن ريال مدريد.

ومع توقف عرض النادي الملكي عند 25 مليون يورو، تبقى تصريحات كوناتي وتمسكه بارتداء قميص ريال مدريد عامل ضغط قوي على ليفربول في ظل تعقيد الصفقة.