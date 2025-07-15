الشباب والرياضة تتلقى خطاب شكر من الاتحاد الدولي للإسكواش

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي للإسكواش، أعرب خلاله عن خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة بطولة العالم للناشئين للإسكواش لعام 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس، بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة الجديدة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي في خطابه، بالتسهيلات التنظيمية والدعم اللوجستي المقدم من مصر، مؤكدًا أن ذلك يعكس القدرات التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها الدولة، إلى جانب التزامها الكامل بالمعايير الدولية للبطولات الكبرى.

كما أبدى الاتحاد الدولي رغبته في لقاء معالي وزير الشباب والرياضة خلال تواجده في القاهرة على هامش البطولة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إدراج رياضة الإسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتعاون المشترك بشأن الترويج للعبة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد نجاحها في الانضمام للبرنامج الأولمبي.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخطاب التقدير المرسل من الاتحاد الدولي، وأكد أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية الكبرى تعكس الثقة المتجددة من المؤسسات الرياضية العالمية في قدرات الدولة المصرية على التنظيم والنجاح، بفضل البنية التحتية المتقدمة والخبرات المؤسسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن رياضة الإسكواش تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، في ضوء ما تحققه مصر من إنجازات عالمية متواصلة على مستوى اللاعبين والبطولات، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كل سبل النجاح للبطولة المقبلة، وضمان ظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.