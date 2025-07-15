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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاريراس بعد العودة إلى ريال مدريد: غادرت كصبي وأعود كرجل وسأقاتل من أجل هذا القميص

ألفارو كاريراس
ألفارو كاريراس
إسلام مقلد

عبّر المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف ريال مدريد، مؤكدًا أن ارتداء القميص الملكي من جديد هو بمثابة تحقيق حلم الطفولة، مشددًا على جاهزيته لخوض التحديات المقبلة بقوة.

وجاءت تصريحات كاريراس خلال مؤتمر تقديمه رسميًا كلاعب لريال مدريد اليوم الثلاثاء، داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بـ"سيوداد ريال مدريد"، عقب توقيعه عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

وقال كاريراس في كلمته الأولى أمام وسائل الإعلام: "العودة إلى ريال مدريد تعني كل شيء بالنسبة لي هذا هو بيتي الذي عشت فيه تجارب لا تُنسى لثلاث سنوات. أنا أعيش حلمًا حقيقيًا الآن، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ هذا التحدي الجديد."

وأضاف: "أشكر ريال مدريد على ثقتهم. لقد غادرت النادي كصبي وأعود إليه كرجل. ارتداء هذا القميص شرف عظيم، وسأقدم كل ما أملك للدفاع عن هذا الشعار وتمثيله بأفضل صورة."

وعن مستقبله مع الفريق، قال: "أتطلع إلى موسم رائع مليء بالتحديات وريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، وأنا هنا من أجل التطور والمساهمة في تحقيق الألقاب."

وفيما يخص حديثه مع المدرب السابق ولاعب ريال مدريد الأسطوري تشابي ألونسو، كشف كاريراس: "تحدثت معه، وهنأني على هذه الخطوة. تمنى لي التوفيق، وهذا كان له أثر كبير في نفسي. سأقاتل من أجل مكاني في الفريق، وسألعب في أي مركز يُطلب مني."

أما عن كونه أصبح ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي بصفقة بلغت 50 مليون يورو، فقد رد قائلاً: "أنا لا أنظر للأرقام كرة القدم تحكمها الأموال اليوم، لكنني واثق من قدراتي، وأشعر بالسلام الداخلي كل تركيزي الآن هو العمل وتقديم الأفضل داخل الملعب."

وتُعد هذه العودة بمثابة فصل جديد في مسيرة كاريراس، الذي تدرج سابقًا في أكاديمية ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى بنفيكا، قبل أن يعيده تألقه إلى أحضان "سانتياغو برنابيو" في صفقة استراتيجية للميرنغي استعدادًا للمستقبل.

ألفارو كاريراس كاريراس ريال مدريد

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