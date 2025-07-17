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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025: مراعاة مشاعر الحبيب

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم  الخميس 17 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025

احرص على الحفاظ على علاقة جيدة مع زملائك في العمل. قد ترى أيضًا نتائج إيجابية في علاقتك العاطفية. ستكون الرخاء والصحة جيدة.

توقعات برج القوس في الحب 

لا تدعي طرفًا ثالثًا، حتى صديقًا أو أحد والديك، يتدخل في علاقتكما العاطفية، فقد يُعقّد ذلك الأمور. من الضروري أيضًا مراعاة مشاعر الحبيب عند اتخاذ القرارات المصيرية. 

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

يجب عليك توخي الحذر عند التعبير عن آرائك أو إبداء رأيك في جلسات الفريق، فقد تكون هناك أيضًا حوادث تؤثر على علاقتك بزميل في العمل سيتلقى الطلاب الذين يخططون للسفر إلى الخارج للدراسات العليا أخبارًا سارة. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة 

 من يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، فعليهم الحذر من الأماكن المليئة بالغبار يمكنك اليوم التوقف عن تناول الوجبات السريعة، وتناول نظام غذائي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تقديم مساعدة مالية لصديق أو قريب محتاج. سيجد رجال الأعمال ثروة بالعملة الأجنبية من مواقع أجنبية. سيتم سداد بعض المستحقات المتأخرة، قد تخطط لرحلة خارجية اليوم، فالثروة كافية اليوم.

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