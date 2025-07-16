"نعمة الماء وحرمة التعدي عليها" في ندوة بأوقاف السويس

نظّمت مديرية أوقاف السويس، ندوة علمية بعنوان: "نعمة الماء وحرمة التعدي عليها"، في ثالث أيام الأسبوع الثقافي، عقب صلاة العشاء، بمسجد نبي الله داود -عليه السلام-، في إطار خطة وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى رواد المساجد.

ناقشت الندوة أهمية نعمة الماء وضرورة المحافظة عليها، والتنبيه على حرمة التعدي على مصادرها أو إهدارها، مؤكدين أن الماء أصل الحياة، واستشهادًا بقوله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}،وبيّن المشاركون أن شكر النعمة لا يكون بالقول وحده، بل بحسن الاستخدام وترشيد الاستهلاك، مستدلين بقوله تعالى:{لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}،وقوله: {وكُلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.

كما تناولت الندوة صور التعدي على الماء، ومنها: تلويث الترع والأنهار بالمخلفات، وتصريف الصرف الصحي في مجاري المياه، واستخدام المواسير العميقة بطريقة مخالفة للقوانين، بما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، فضلًا عن رش الشوارع بمياه الشرب، وما يمثله ذلك من إسراف وإضرار بالمرافق العامة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسئولية في التعامل مع الموارد، وتفعيل الدور المجتمعي للمسجد في بناء الوعي والانضباط السلوكي.