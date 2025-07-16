مليار دولار.. تأييد براءة محمد رمضان ورفض الدعوى المدنية في إهانة العلم المصري

أيدت اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي براءة الفنان محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية في مهرجان كوتشيلا الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية ورفضت الدعوى المدنية حيث طالب مقيم الدعوى إلزام محمد رمضان بتعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق تحيا مصر .

وتغيب الفنان محمد رمضان عن حضور الجلسة وحضر عنه أحمد المحمدي سليمان المحامي مدير مكتب الدكتور أحمد الجندي المحامي بالنقض المحامي الأصيل للفنان محمد رمضان.



وافتتح مرافعته بإثبات الدفوع الآتية :-

الحاضر عن المُستأنف ضده دفع اصلياً أولا شكلياً بعدم قبول الدعوى المدنية المستأنفة شكلاً لعدم توافر شرطي الصفة والمصلحة في حق المُستانف واللذان هم مناط الدعوى المدنية وشرطاً اصلياً لقبولها.

ودفع ثانياً في الموضوع برفض الدعوى المدني لانتفاء أركانها الثلاث (الخطأ - الضرر - علاقة السببية).

فيما أصر مقيم الدعوى على اتهام الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال من شأنها إهانة الدولة والعلم المصري في مهرجان دولي والإساءة للمرأة المصرية.

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من التهمة المنسوبة إليه، في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري، والإساءة إلى رموز الدولة.

وقد أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري، والترويج لما وصفه بأفكار ورموز هدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وذكرت الدعوى، أن "رمضان" ظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما اعتُبر إساءة للرمز الوطني، إلى جانب تلميحات رمزية مرتبطة بما أُطلق عليه "الماسونية".