آخر مستجدات الوضع بين الدروز في الأراضي المحتلة.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الوضع في جنوب سوريا وفي السويداء خطير وكارثي للغاية ووجه رسالته إلى أبناء الطائفة الدرزية داخل الأراضي المحتلة بعد اجتياز المناطق السياجية والحدودية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن نتنياهو أكد أن إسرائيل تعتبر أبناء الطائفة الدرزية أنهم إسرائيليون وممنوع عليهم اجتياز الحدود خوفا عليهم من القتل أو الأسر أو الاختطاف أو الإصابة، وأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستمنع أبناء الطائفة الدرزية من اجتياز السياج الحدودي، وجاء هذا التعقيب بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات من الدروز اجتازوا السياج الحدودي نحو الأراضي السورية.

وتابعت أن جيش الاحتلال طالب بعدم اجتياز الحدود وصنفها على أنها جريمة جنائية وأنه سيعمل على تعزيز أمن القوات من خلال نشر 3 سرايا، وفرق تعمل في حرس الحدود وكذلك الشرطة العسكرية الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية.