مصرع شخص وإصابة فتاة فى حادث انقلاب دراجة نارية بالوادى الجديد

لقى شاب مصرعه، وأصيبت فتاة في حادث انقلاب دراجة نارية ، اليوم الأربعاء، في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابة لمستشفى الخارجة التخصصي وايداع جثة المتوفى لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب وفتاه مصابة في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب دراجة نارية بطريق "درب الأربعين – مركز باريس" بالقرب من مدخل قرية الأربعين، أسفر عن مصرع محمد أشرف محمد، 17 سنة، واصابة عبير محمد هاشم، 16 سنة، بجروح وإصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل جثة الشاب والمصابة لمستشفى باريس المركزي ثم جرى نقلهما بسيارة إسعاف لمستشفى الخارجة التخصصي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى والشابة المصابة بقسم الطوارئ تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.