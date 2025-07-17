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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز الفرافرة: تغطية المناطق التابعة للمركز بخدمات التيار الكهربائي المنتظم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابع اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد،  مراحل دخول جميع المناطق المفصول عنها التيار الكهربائي أثناء مناورات التناوب للتيار للكهربائي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا على التواصل مع المهندس ياسر عمر رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد للاطمئنان علي الأعمال المستقبلية للكهرباء.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة أن القدرة الكهربائية لمحطة مركز الفرافرة ( 6) ميجاوات من خلال اضافه عدد (4) ماكينه توليد جديدة بتكلفه ماليه قدرها (406) مليون جنيه بالاضافه الي (10) ميجاوات مولده من محطه الطاقه الشمسية بالمركز مثمنا جهود العاملين بمحطة كهرباء الفرافرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة على الجهد المبذول لتوصيل التيار الكهربائي لكافه المناطق بمركز الفرافرة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد كهرباء الفرافرة

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