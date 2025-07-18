فريدة الزمر: سمير صبري علمني المسؤولية على الهواء.. وانتقالي لمونت كارلو لم يكن مغامرة

أكدت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر أنها تعلمت الكثير من الإعلامي والفنان الراحل سمير صبري، مشيرة إلى أنه كان له دور كبير في صقل مهاراتها المهنية، خاصة فيما يتعلق بتحمّل المسؤولية أثناء البث المباشر.

وأضافت الزمر، خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور في برنامج "ست ستات" على قناة DMC، أن بعض حلقات برنامج "النادي الدولي" كانت تُبث مباشرة على الهواء، خاصة في المناسبات الوطنية مثل حضور الفنان عبد الحليم حافظ لتقديم أغنيات وطنية، وهو ما تطلب منها قدرًا عاليًا من التركيز والانضباط.

وتحدثت الزمر عن برنامج "صباح الخير يا مصر"، مشيرة إلى أنه يمثل محطة مميزة في مسيرتها الإعلامية، حيث قدمته لمدة خمس سنوات إلى جانب الإعلامي الراحل محمود سلطان، وحققا معًا أعلى نسب تصويت في استفتاءات طلاب كلية الإعلام. وقالت: "طاقتي صباحية وكنت دايمًا بحس بالحيوية وقت تقديم البرنامج".