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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريدة الزمر: سمير صبري علمني المسؤولية على الهواء.. وانتقالي لمونت كارلو لم يكن مغامرة

الإعلامية فريدة الزمر
الإعلامية فريدة الزمر
علي مكي

أكدت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر أنها تعلمت الكثير من الإعلامي والفنان الراحل سمير صبري، مشيرة إلى أنه كان له دور كبير في صقل مهاراتها المهنية، خاصة فيما يتعلق بتحمّل المسؤولية أثناء البث المباشر.

وأضافت الزمر، خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور في برنامج "ست ستات" على قناة DMC، أن بعض حلقات برنامج "النادي الدولي" كانت تُبث مباشرة على الهواء، خاصة في المناسبات الوطنية مثل حضور الفنان عبد الحليم حافظ لتقديم أغنيات وطنية، وهو ما تطلب منها قدرًا عاليًا من التركيز والانضباط.

وتحدثت الزمر عن برنامج "صباح الخير يا مصر"، مشيرة إلى أنه يمثل محطة مميزة في مسيرتها الإعلامية، حيث قدمته لمدة خمس سنوات إلى جانب الإعلامي الراحل محمود سلطان، وحققا معًا أعلى نسب تصويت في استفتاءات طلاب كلية الإعلام. وقالت: "طاقتي صباحية وكنت دايمًا بحس بالحيوية وقت تقديم البرنامج".

فريدة الزمر سمير صبرى سناء منصور صباح الخير يامصر

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