فريدة الزمر: لا تعاندوا القدر.. واختاروا "أولاد الأصول اللي ليهم كبير"

علقت الإعلامية فريدة الزمر على مقولتها الشهيرة: "اوعوا تعاندوا القدر، واتعلموا من حكمة ربنا. اختاروا أولاد الأصول اللى ليهم كبير".



وأكدت خلال تصريحاتها فى برنامج ست ستات أن هذه الكلمات نابعة من خبرة وتجارب، مشددة على أهمية الأصل والتربية في اختيار شريك الحياة.

وأوضحت الزمر أن "الأصل" لا يرتبط بالمستوى الاجتماعي أو المادي، وإنما يظهر في التصرفات والمواقف، ويكشف عن نفسه في وقت الشدة قبل الرخاء،

مضيفة: "اللي ليه كبير عمره ما هيغلط أو يهين، وهيكون دايمًا سند حقيقي".

ودعت الزمر إلى التمسك بالقيم والمعايير الحقيقية في العلاقات، وعدم مجاراة المظاهر الخادعة، مؤكدة أن احترام القدر وحكمة الله بداية الطريق لاختيار سليم وحياة مستقرة.