صفاء أبو السعود تنتهي من تسجيل أغنية ست الستات

إنتهت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، من تسجيل أغنية جديدة تحمل أسم" ست الستات".

أغنية ست الستات من غناء النجمة صفاء أبو السعود، و كلمات عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وتسجيل ومكساچ محمد جودة، ماستر أمير محروس.

وكان آخر أعمال الفنانه صفاء أبو السعود هو مسلسل "يوميات صفصف" انتاج المجلس القومي للمرأة، وهو حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع، بالاضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية مما يساهم فى رفع الوعى بهذه القضايا.

مسلسل "يوميات صفصف"، بمشاركة حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوى، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبد القادر لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاتة.