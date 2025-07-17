فريدة الزمر: مازلت أحلم بمؤسسة خيرية.. و"نفسي أبقى واحد على مليون من أمي"

كشفت الإعلامية فريدة الزمر عن جانب إنساني وشخصي من حياتها، مؤكدة أنها لا ترى نفسها كما يراها الجمهور "إعلامية مشهورة"، بل "ست عادية جدًا" كان لها أحلام بسيطة تتعلق بأسرتها وبيتها وعملها، ولا تزال تحلم بتحقيق هدف أكبر.

وقالت الزمر، خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور في برنامج "ست ستات" على قناة DMC: "حققت جزء من أحلامي، لكن لسه بحلم إن ربنا يوفقني وأعمل مؤسسة خيرية تخدم كل المنطقة مش البلد بتاعتي بس".

وتطرقت الزمر إلى ذكريات طفولتها، موضحة أنها نشأت في بيت يضم سبعة أبناء وكانت أول بنت بعد ثلاثة أولاد، مشيرة إلى أن والدتها كانت تؤمن بأن "البنت زي الولد"، وكانت شخصية هادئة وحكيمة عاشت معها 18 عامًا بعد وفاة والدها.

وأضافت: "كانت علاقتي بماما قوية جدًا، وكنت حاسة إن أنا بنتها المفضلة، وكانت دايمًا تقول اللي مخلفش بنات يبقى ما خلفش"، متابعة: "بحاول أكون واحد على مليون من اللي هي كانت فيه".

وتحدثت الزمر عن "شلة الصحاب" التي أثرت في حياتها، وضمت وجوهًا بارزة مثل إسعاد يونس، نادية فهمي، ونجوى الشناوي، ووصفت إسعاد يونس بأنها كانت "زعيمة العصابة".

أما عن دخولها مجال الإعلام، فأكدت أنه لم يكن بتأثير من شقيقها الإعلامي الرياضي فايز الزمر، قائلة: "كنت دايمًا بتكلم مع نفسي قدام المراية، وكنت منبهرة بفكرة الظهور على الشاشة"، مضيفة: "لما جم يختاروا، فتحي عبد الستار قال لي: إنتي هتطلعي مذيعة".

وأشارت الزمر إلى أنها انضمت للجيل الثاني من المذيعات، وكانت بدايتها في قطاع المنوعات إلى جانب إعلاميات بارزات مثل سلمى الشماع، سهير شلبي، إلهام فراج، تحت إشراف المخرج الكبير محمد سالم.