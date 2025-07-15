ست ستات: بعد الجواز تظهر الطباع الحقيقية.. يا هنحب بعض يا هنفترق

قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن الواقع بعد الزواج يختلف كثيرًا عما قبله، مهما بلغت مشاعر الحب جمالًا في فترة الخطوبة وما يصاحبها من خروجات وسهر وهدايا.

وأضافت خلال حديثها في برنامج ست ستات على قناة DMC، : "أول سنة جواز بتكون صدمة للناس، وبيبدأوا يكتشفوا الطباع الحقيقية، وبعدها يا هنحب بعض يا هنبتعد عن بعض."

وأشارت آية جمال الدين إلى أن هناك تفاصيل بسيطة لكنها قد تكون حاسمة في العلاقة، قائلة:"مستحيل مثلًا ييجي العريس قبل الجواز يقولك إنه بيشخر وهو نايم، دا هو نفسه ممكن يكتشف إنه بيشخر بعد الجواز لما انتي تقولي له".



وأكدت أن مثل هذه التفاصيل الصغيرة، إذا لم تُدار بتفاهم، قد تكون سببًا في حدوث انفصال.

وأكدت أن التفاهم والتنازلات البسيطة مطلوبة من الطرفين، موضحة:

"لازم كل شخص يقرر قبل الجواز إيه الحاجات اللي يقدر يستحملها ويتعايش معاها، وإيه اللي مستحيل يقدر يكمّل بيه."