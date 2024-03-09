فريدة الزمر: المرأة المصرية أثبتت نجاحًا بكل المجالات..وظهرت قوتها بدعم القيادة السياسية

أكدت الإعلامية فريدة الزمر، أن المرأة المصرية اثبتت نجاحًا في كل المجالات التي شاركت فيها، مضيفة أن السيدة في مصر امرأة قوية، تحصل على الدور وتنجح فيه، وتحقق مستويات مرتفعة، ولديها القدرة على الزراعة والفلاحة.

وتابعت فريدة الزمر، خلال مداخلة مع الإعلامي هدير أبو زيد، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن المرأة في مصر بهية، وتمثل القوة والصمود والصبر، ووجدت نفسها عندما وثقت فيها القيادة السياسية ودعمتها بشكل كبير، وهنا ظهرت قوتها وبرزت".

واكملت فريدة الزمر، أن اليوم السيدات يمثلن كافة الأدوار في المجتمع، ونجدهن قاضيات وبرلمانيات ودبلوماسيات، وطبيبة ودكتورة ومهندسة وأم في منزلها، يتحدد دورها وفقا للظروف الموجودة بها".



