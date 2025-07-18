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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 معلومات عن آندي بايرون.. بطل أكبر فضيـ.حة تهز أوساط التكنولوجيا الأمريكية

آندي بايرون
آندي بايرون
القسم الخارجي

أصبح اسم آندي بايرون حديث مواقع التواصل والإعلام في الولايات المتحدة، بعد انتشار مقطع فيديو التقطته كاميرا "القبلة" في حفل لفرقة كولدبلاي، أظهره في موقف حميم مع زميلته رئيسة الموارد البشرية، رغم كونه متزوجًا. 

في السطور التالية، نرصد أبرز 5 معلومات عن بطل هذه الفضيحة التي هزت أوساط وادي السيليكون:

1. مسيرة طويلة في عالم التكنولوجيا
يتولى آندي بايرون منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" منذ عام 2023، وهي شركة متخصصة في أدوات تنسيق البيانات وتحليلها، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1.3 مليار دولار. 

بدأ بايرون مسيرته في قطاع التكنولوجيا قبل أكثر من 20 عامًا، وشغل مناصب رفيعة في شركات بارزة مثل "ليس وورك"، "سايبرريزن"، و"بي إم سي سوفت وير". وبعد انضمامه إلى "أسترونومر"، قاد الشركة لتحقيق نمو سنوي بنسبة 206%.

2. المتسببة في الفضيحة.. عينها بنفسه
في نوفمبر 2024، أعلن بايرون بنفسه عن انضمام كريستين كابوت إلى فريق العمل كرئيسة الموارد البشرية، مشيدًا بخبرتها في إدارة فرق العمل ونمو الشركات الناشئة، ووصفها بأنها "إضافة قيادية مميزة" ستسهم في دفع الشركة نحو المزيد من النجاح.

3. علاقة عمل تطورت إلى أزمة
أشادت كريستين كابوت عند تعيينها ببايرون قائلة إنها شعرت بـ"التحفيز والطاقة" من خلال نقاشاتها معه خلال عملية التوظيف، وهو ما اعتبره البعض لاحقًا إشارة إلى العلاقة القريبة بين الطرفين، التي كشفت عنها كاميرا "القبلة" في الحفل الموسيقي أمام عشرات الآلاف من الحضور.

4. الفضيحة انكشفت أمام الآلاف وبطريقة محرجة
التقطت الكاميرا العملاقة ، خلال حفل كولدبلاي باستاد جيليت في ماساتشوستس، لحظات حميمية تجمع بين بايرون وكابوت، حيث أظهرت الفيديوهات بايرون يحتضن زميلته بينما حاول كلاهما تجنب الكاميرا وإخفاء وجهيهما، قبل أن يتم التعرف عليهما ويثار الجدل الواسع حول علاقتهما.

5. زوجته حذفت حساباتها واختفت من المشهد
وجدت زوجة بايرون، ميجان كيريجان، وهي معلمة في مدرسة بانكروفت، نفسها وسط عاصفة إعلامية غير مسبوقة، ما دفعها إلى حذف حساباتها وصورها العائلية من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لسيل من التعليقات الداعمة والساخرة على حد سواء. 

في المقابل، أقدم بايرون على حذف حسابه المهني عبر "لينكد إن" في محاولة لتهدئة موجة الغضب ضده. وحتى اللحظة، يلتزم بايرون وشركته الصمت الرسمي تجاه الواقعة، في وقت يترقب فيه العالم التكنولوجي مصير هذه الأزمة غير المسبوقة.

آندي بايرون فضيحة التكنولوجيا

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