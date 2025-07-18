الزمالك يلتقي مع رع وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام فريق رع، على ملعب نادي النادي، بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويستغل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لقاء اليوم لتجربة جميع اللاعبين، وستشهد المباراة مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غداً السبت مع فريق الشمس في ثاني التجارب الودية بالمعسكر، على أن يختتم ودياته بمواجهة فريق وادي دجلة يوم الجمعة المقبل.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.