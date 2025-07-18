إصابة 21 شخصا في انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان

أصيب 21 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، في حادث انقلاب ميكروباص صباح اليوم الجمعة، على وصلة أبو سلطان أسفل كوبري 30 يونيو، في الاتجاه المؤدي إلى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل 14 مصابًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تلقى 7 آخرون الإسعافات الأولية في مكان الحادث ورفضوا النقل.

وأفادت الفرق الطبية بأن أغلب المصابين من الأطفال، وتفاوتت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة، حيث شملت إصابات من الدرجة الثانية والثالثة.

وتباشر جهات التحقيق في ملابسات الحادث، في حين تواصل الأجهزة المعنية حصر بيانات المصابين، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، وسط دعوات متجددة للالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة، خاصة على الطرق السريعة والمعرضة للحوادث.