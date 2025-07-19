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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

كاميرا تكشف السر
كاميرا تكشف السر
إيمان عبد اللطيف

أثار الرئيس التنفيذي لشركة فلك آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشرية كريستين كابوت، ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط صورهما عبر الشاشة العملاقة خلال حفل لفرقة كولدبلاي في بوسطن.

خلال حفل فرقة كولدبلاي في ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، في 16 يوليو، استخدمت الفرقة كاميرا "كيسّ كام" لعرض الأزواج بين الجمهور على الشاشة الكبيرة، لكن بايرون لم يبدُ سعيدًا عندما التُقطت له صور وهو يحتضن زميلته في العمل كريستين كابوت . ووفقًا لوسائل إعلام متعددة، فإن آندي متزوج من ميغان كيريغان بايرون ، وليس كابوت.


أظهرت لقطات انتشرت على نطاق واسع بايرون وهي تحاول الهرب من الكاميرا بينما كانت كابوت، رئيسة قسم شؤون الموظفين في شركة أسترونومر، تُخفي وجهها، مما دفع العديد من المشاهدين إلى التكهن لاحقًا بما إذا كان قد تم القبض على زميلتي العمل وهما على علاقة غرامية.
عندما أدرك الثنائي أنهما أمام الكاميرا، انفصلا بسرعة واختفيا عن مجال رؤية الكاميرا.

https://youtube.com/shorts/9TUooiqp3TI

كاميرا اميريكا فضيحه

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