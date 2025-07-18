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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار مفاجئ من برشلونة بشأن ملعب كامب نو

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

أعلن نادي برشلونة عن تعليق أول مباراة له بعد استئناف العمل في ملعب كامب نو المُجدد، والمُخصص لخدمة سبوتيفاي، والمقرر إقامتها في 10 أغسطس.

وأشار إلى أن قرار تعليق أول مباراة كان من المقرر إقامتها في ملعب كامب نو المُجدد، والمُخصص لخدمة سبوتيفاي، بالتزامن مع كأس خوان جامبر في 10 أغسطس، نظرًا لأن الأعمال اللازمة للامتثال لمتطلبات اللائحة المنظمة لإجراءات التدخل البلدي في أعمال البناء، حالت دون استكمال الإجراءات اللازمة لمنح الترخيص الأولي.

وأضاف: ونظرًا لحجم العمل المُنفذ، لم يكن من الممكن استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لهذا الترخيص، على الرغم من نية النادي إعادة فتح قطاعات الملاعب المُعاد تطويرها كل قطاع على حدة.

وأوضح أن النادي يتواصل عن كثب مع مجلس مدينة برشلونة والجهات المعنية لإحراز تقدم في مختلف المتطلبات، وسيُبلغ أعضاءه وجماهيره بأي تطورات جديدة تتعلق بتاريخ العودة. ولا يؤثر هذا التأخير على الجدول الزمني المُخطط له لسداد ديون نادي برشلونة لكرة القدم.

ونوه بأنه سيتم نشر المزيد من المعلومات حول نسخة 2025 من كأس جوان جامبر، التي ستقام الآن على ملعب يوهان كرويف، قريبًا.

برشلونة سبوتيفاي كامب نو

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