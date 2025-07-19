محاكمة مدرب كونغ فو المتهم بهتك عرض تلميذته فى حدائق الأهرام.. غدًا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الأحد، محاكمة مدرب كونغ فو على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذته بمدرسة لغات في حدائق الأهرام.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، أن المتهم "مدرب كونغ فو" هتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم في غضون عام 2024 بدائرة قسم الهرم، واقع المتهم المجني عليها الطفلة "م. م" أكثر من مرة، وذلك حال كونه مدربها الخاص مستغلا صغر سنها، وأوهمها بأنه سيتزوج منها.

وقالت والدة المجني عليها خلال التحقيقات، أنه نما إلى علمها من ابنتها بتعديه عليها أكثر من مرة على مدار سنة كاملة، وذلك خلال تدريبها على ألعاب رياضية بالمدرسة، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها.

وبالاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها، تبين أنها طفلة لم تتجاوز الـ10 سنوات، وبورود تقرير الطب الشرعي بالكشف عن المجني عليها، تبين أنها سليمة الأعضاء البشرية الخارجية، وتبين وجود تمزق قديم بغشاء البكارة، أي أنه يتعذر تحديد وقت الإصابة على وجه الدقة، كما لم يتبين وجود ادعاء واضح فنيا يشير للتعدي عليها.