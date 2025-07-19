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هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها
هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها
شيماء جمال

تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى ، الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة؟

وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: الأصل في الصلاة كسائر العبادات ، أنها من العبادات التي تتعلق بذمة الشخص وبعينه ، يعني لا بد أن يؤديها هو بنفسه ما دام قادرا .

وتابع: ولكن استثنت بعض الأحاديث الصوم والحج في جواز أن يؤديهما المسلم عن المتوفى من أقاربه ومن له بهم صلة خاصة الوالدين .

فعند الترمذي وأبي داود وأحمد : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : "نعم، حجي عنها".

وكذا وردت النصوص في الصوم عن المتوفى، وهما من العبادات التي يشترط في أدائها الاستطاعة .

واضاف: أما الصلاة فهي تُصَلَّى على كل الأحوال ، إلا إذا غاب العقل وعندها يرتفع التكليف، ولذلك لا يجوز الصلاة عن الغير المتوفى .

هل يجوز هبة ثواب صلاة النفل للمتوفى

وأشار إلى ان هبة ثواب صلاة النفل عن الغير المتوفى فقد اختلف فيها العلماء ، فمنهم من قال بعدم الجواز وهم المالكية والشافعية، ومنهم من قال بجواز ذلك كالحنفية والحنابلة وعند بعض الشافعية وهو المختار للفتوى .

وأوضح انه لا يجوز أن نصلي عن المتوفى ، ولكن يجوز أن نصلي النافلة ونَهَبَ ثوابها للمتوفى .

أركان الصلاة؟

تتكون أركان الصلاة من 14 ركنا ويجب المحافظة عليها وإلا يكون المصلي ارتكب خطأ من ضمن الـ6  أشياء تبطل الصلاة أثناء أدائها والتي أشرنا، لذا يجب على المسلم المحافظة على أركان الصلاة ومعرفتها جيدا وهي كالتالي:  - أحدها القيام في الفرض على القادر.

2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر.

3- قراءة الفاتحة.

4- الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .

5- الرفع منه.

6- الاعتدال قائما .

7- السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .

8- الرفع من السجود.

9- الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .

10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي.

11- التشهد الأخير.

12- الجلوس له وللتسليمتين.

13- التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة.

14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهوًا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .

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