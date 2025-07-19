وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول فنون الإلقاء والخطابة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

يلقي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة بعنوان: "فنون الإلقاء والخطابة"، وذلك بالتعاون بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (إيسبو) ووزارة الأوقاف المصرية، يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2025م، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (القاهرة)، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وتهدف هذه المحاضرة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتأثير، وصقل القدرات الإعلامية لدى المشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي، بما يعزز من أداء الخطاب الدعوي والإعلامي في إطارٍ علمي واحترافي.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق التعاون المتواصل بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدولية الفاعلة في الشأن الإعلامي والدعوي، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٥م، ٣٠ من محرم ١٤٤٧هـ، سيكون تحت عنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح"، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي المجتمعي، وغرس القيم الإيجابية في النفوس، لا سيما لدى فئة الشباب.

وأكدت الوزارة في بيانها أن خطبة هذا الأسبوع تأتي لتسليط الضوء على أحد أهم المفاتيح التي تُعين الإنسان على النجاح والتفوق في حياته، وهو "إدارة الوقت"، باعتباره من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، مشددة على أن الإنسان الناجح هو من يحسن توظيف وقته، ويستثمره فيما ينفع دينه ودنياه، وألا يكون من المفرطين أو المضيّعين لهذه النعمة الغالية.