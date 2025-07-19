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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٥م، ٣٠ من محرم ١٤٤٧هـ، سيكون تحت عنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح"، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي المجتمعي، وغرس القيم الإيجابية في النفوس، لا سيما لدى فئة الشباب.

وأكدت الوزارة في بيانها أن خطبة هذا الأسبوع تأتي لتسليط الضوء على أحد أهم المفاتيح التي تُعين الإنسان على النجاح والتفوق في حياته، وهو "إدارة الوقت"، باعتباره من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، مشددة على أن الإنسان الناجح هو من يحسن توظيف وقته، ويستثمره فيما ينفع دينه ودنياه، وألا يكون من المفرطين أو المضيّعين لهذه النعمة الغالية.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة أن يتناول الخطباء في خطبهم بيان أهمية الوقت في حياة الإنسان، وكيف حث الإسلام على اغتنامه واستثماره في الطاعات والعمل الصالح، وأن من علامات العقل والاتزان أن يكون الإنسان مدركًا لقيمة وقته، وأن ينظمه بين واجباته الدينية والدنيوية، ويبتعد عن التسويف والتكاسل، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

كما تناولت الوزارة في توجيهاتها التأكيد على خطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط، موضحة أن كثيرًا من الوقت يهدر في متابعة المحتوى غير النافع، بل أحيانًا الضار، وهو ما يفسد العقول ويشتت التركيز، ويجعل الإنسان أسيرًا لمواقع وتطبيقات صُممت لجذب الانتباه دون تقديم فائدة حقيقية. 

وأكدت أن من الواجب الديني والوطني أن يُحسن الإنسان اختيار ما يتابع ويشارك، وأن يُقيّم كل ما يصله من معلومات وفق ميزان الشرع والعقل.

كما دعت الوزارة الخطباء إلى استحضار هدي الإسلام في تنظيم الوقت، والتأكيد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مثالًا للانضباط والحرص على كل لحظة من عمره، وقد قال في الحديث الشريف: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة أن يكون مضمون الخطبة مُوجهًا نحو بناء شخصية المسلم الواعي، القادر على الاستفادة من كل لحظة في حياته، بما يحقق له النجاح والتوازن، ويعود بالنفع على مجتمعه ووطنه، مشيرة إلى أن الخطباء مطالبون بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مع مراعاة الوقت المحدد، والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة القادمة إدارة الوقت وزارة الأوقاف

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