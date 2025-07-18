الأوقاف تعقد 2990 ندوة علمية بعنوان آداب الطعام ومجالس الذاكرين

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 18 من يوليو 2025م، 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "آداب الطعام"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع مديريات الجمهورية.

وجاءت ندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والتوعية بآداب الطعام في الإسلام، باعتبارها سلوكيات تهذّب النفس، وتُعبر عن تعاليم الإسلام في احترام النعمة وصونها وشكر الله تعالى عليها.

وانطلاقًا من حديث النبي ﷺ: «يا غلام، سمِّ الله، وكُل بيمينك، وكُل مما يليك» [رواه البخاري]، أكّدَ السادة العلماء على أهمية ترسيخ هذه القيم في سن مبكرة من خلال خطاب ديني وسطي مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويُعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا وسلوكيًا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية والانتماء الوطني.

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

عقدت وزارة الأوقاف (2963) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم والضوابط الأخلاقية، من خلال توطيد علاقة المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت ندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب إنكاره ودعائه على من يَنشُدُ ضالّةً في المسجد، أو يبيعُ فيه"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.