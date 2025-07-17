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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعزي العراق فى ضحايا حريق المركز التجاري

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

ببالغ الحزن والأسى، يتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق الشقيق، قيادةً وشعبًا، في ضحايا الحريق المأساوي الذي نشب داخل مركز تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وإذ يعرب وزير الأوقاف عن صادق مواساته وخالص عزائه للشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، فإنه يسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر والعراق العالم من كل مكروه وسوء. 

وزير الأوقاف أسامة الأزهرى الأزهري يعزي العراق العراق ضحايا حريق المحل التجارى بالعراق

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