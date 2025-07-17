انطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات نحلة الأزهر وفارس والمترجم

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقات: «نحلة الأزهر للتهجي» و«فارس المتون» و«المترجم الناشئ»، الحفل الذي ينظمه قطاع المعاهد الأزهرية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر فعاليات الحفل نخبة من علماء الأزهر على رأسهم: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسعادة أ.د نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر وعلمائه، وبمشاركة واسعة من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ويُكرّم الأزهر خلال هذا الحفل الطلاب الفائزين في مسابقاته السنوية، التي أطلقها قطاع المعاهد بهدف تنمية مهارات الطلاب اللغوية والعلمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يتماشى مع أهداف الأزهر الشريف في بناء الشخصية المتكاملة المتزنة علميا وخلقيا، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتوجيه الطاقات نحو ما ينفع الفرد والوطن.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية التي تشهد على تطور منظومة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلاب في اللغات والعلوم، وتكريس مفاهيم الانتماء والهوية والاعتزاز بالثقافة الإسلامية، بالتوازي مع تنمية القدرات الشخصية ومهارات التواصل والتعبير والابتكار.

ويواصل الأزهر دعمه للمواهب الطلابية في مختلف المجالات، من خلال هذه المسابقات التي تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتطوير التعليم الأزهري، وربط الطلاب بقيم التفوق والعمل الجاد، وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة الفعالة في مسارات التميز العلمي والتربوي.