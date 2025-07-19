قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يواجه الشمس وديًا اليوم.. وفيريرا يجهز كتيبة الموسم الجديد
تصعيد خطير في السويداء.. العشائر البدوية تشن هجمات مسلحة وعمليات سرقة ونهب
حريق هائل داخل مخزن فى البدرشين.. صور
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لطلاب القانون بالجامعات الأوروبية في مصر
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في باكستان إلى 202 قتيـ.ل و560 مصابا
الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني نهاية 2025
شاهد .. تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة بتقنيات صديقة للبيئة
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: حجر رشيد شاهد خالد على عظمة مصر وريادتها الحضارية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانًا رسميا بمناسبة ذكرى اكتشاف حجر رشيد، التي توافق التاسع عشر من يوليو من كل عام، مؤكدة أن هذا الحدث يعد نقطة تحول فارقة في فهم الحضارة المصرية القديمة، لما مثله الحجر من مفتاح أساسي لفك رموز اللغة المصرية القديمة عبر نقوشه الثلاثية، الأمر الذي أتاح للبشرية إعادة قراءة أحد أعرق فصول التاريخ الإنساني وأكثرها تأثيرًا.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تحتفي بهذا الحدث بكل اعتزاز وأمل، معتبرة أن حجر رشيد لا يمثل مجرد أثر تاريخي فحسب، بل هو شاهد خالد على سَبق الحضارة المصرية في مجالات المعرفة والعلوم والتدوين المبكر، ودليل ناطق على ريادتها الثقافية والعلمية التي تجلت في تعددية لغاتها وانفتاحها الحضاري، وهو ما يتوافق مع قيم الإسلام في دعوته إلى التفكر والعلم والتنوع والتعاون على البر والتقوى.

وشددت وزارة الأوقاف على أن الاهتمام بالتاريخ واللغة والهوية ليس ترفًا ثقافيًا، بل هو جزء أصيل من رسالتها الدينية والوطنية، انطلاقًا من أن الإسلام يحث على حفظ كيان الأمة الحضاري، ويدعو إلى الاعتبار بسير الأمم السابقة واستلهام عبرها، والبناء على منجزاتها، وتقدير تراثها في إطار من الفخر والوعي والانتماء.

وفي السياق ذاته، ثمنت الوزارة جهود الدولة المصرية في صون الآثار والهوية الحضارية المصرية، ودعت إلى مواصلة دعم مساعي استعادة الآثار المنهوبة، وعلى رأسها حجر رشيد، ليعود إلى موطنه بين أهله، فيكون مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ويعزز في نفوسهم روح الانتماء والاعتزاز بجذورهم التاريخية الممتدة في عمق الزمن.

واختتم البيان بدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يبارك في تراثها ورجالها، وأن يظل هذا الوطن العظيم منارة للعلم والحضارة في ماضيه وحاضره ومستقبله، بين شعوب العالم وأمم الأرض.

وزارة الأوقاف ذكرى اكتشاف حجر رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

احمد فتوح

خرج من المعسكر.. أزمة فتوح تُحرج الزمالك بعد ظهوره في حفلة بالساحل

ترشيحاتنا

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير محور 26 يوليو بنطاق 6 أكتوبر والشيخ زايد

صناعة الجلود

غرفة صناعة الجلود تعتمد مقراً جديداً في «مجمع الأمل» لخدمة الأعضاء وتطوير الصناعة

المركزي

%97.9 زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2024

بالصور

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد