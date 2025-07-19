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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تغطية عن قرار جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك- عقب التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة- تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله إلى التحقيق؛ نظراً لظهوره في إحدى الحفلات دون الحصول على إذن.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق؛ ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى.

وأضاف عبد الناصر محمد، أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي، وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

https://www.facebook.com/reel/2290792721390697/?mibextid=9drbnH&s=yWDuG2&fs=e
الرياضه الزمالك احمد فتوح

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