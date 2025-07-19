بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن خضوع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة، لتقييم حالته الطبية ومدى تعافيه من الجراحة التي أجراها مؤخرًا على مستوى الكتف، بعد إصابته بخلع خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقرر الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص في القاهرة، خلال فترة إقامة معسكر الفريق في تونس، بعدما تم استبعاده من السفر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن يستكمل عاشور برنامجه التأهيلي حتى عودة البعثة من المعسكر.

في سياق آخر، تلقى الأهلي خلال الأيام الماضية خطابًا من نادي الأخدود السعودي، أبدى خلاله رغبته في التعاقد مع إمام عاشور وشراء المدة المتبقية في عقده.

ورد الأهلي بخطاب رسمي يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض، لكنه لم يتلقَ أي رد من النادي السعودي حتى الآن.

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