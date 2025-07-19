محلل سياسي سعودي: العلاقات بين القاهرة والرياض بمثابة جناحين للأمة العربية

قال اللواء دكتور محمد صالح الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية بارزة في فصول التاريخ، كما أن هناك زيارات متبادلة ولجانا وزارية تنسيقية وآخرها اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي.

وأضاف المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن عملية العلاقات المصرية السعودية بمثابة جناحين للأمة العربية قاطبة، وخاصة في المحاور الاستراتيجية الشمالية الشرقية والغربية.

العلاقات المصرية السعودية

ولفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة، ويربطها الدين والدم واللغة وأواصر المحبة والاحترام الكامل، مما ينعكس على العلاقات بكافة أبعادها، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية.