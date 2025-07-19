أحمد موسى: مصر والسعودية صمام أمان للشرق الأوسط .. والعلاقة أبدية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية زار مصر الخميس الماضي والتقى بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في العلمين.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العلاقات المصرية السعودية قوية ومتميزة بشكل كبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العلاقة بين مصر والسعودية أبدية وهناك محاولات من بعض الجهات المشبوهة التي لا ترغب في تواجد علاقات جيدة بين مصر والسعودية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي تفعيل المجلس التنسيقي الأعلى بين مصر والسعودية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك تشاور وتعاون ومصالح مشتركة بين مصر والسعودية ومصر والسعودية تحالف مهم للغاية وأخوة لا تحتاج إلى تأكيد مصر والسعودية صمام امان للشرق الأوسط ".

