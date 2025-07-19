مفيش فايدة .. أستاذ علوم سياسية: محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية يائسة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية إن المحاولات التي يتم إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقيعة بين مصر والسعودية يائسة، ولن يروا مسؤولي البلدين إلا معا، ومستقبل البلدين مصر والسعودية ومصيرهم واحد.

وأكد سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن التاريخ شاهد على العلاقات المصرية السعودية، كما أن هناك روابط كثيرة تجمع الشعبين والمؤسسات والقيادات في البلدين.

التنسيق وتوزيع الأدوار



لافتا إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين السعوديين، فضلا عن التنسيق وتوزيع الأدوار والاهتمام بأن يكون هناك تعاون مشترك في كافة المجالات.

وقال الدكتور حسن سلامة إن التاريخ المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية تجلى في حرب أكتوبر 1973، في الوقت الذي كانت فيه مصر تقود معركة عسكرية كبيرة، كانت المملكة العربية السعودية تقود معركة دبلوماسية وسياسية، وتستخدم كافة أدوات الضغط لديها لدعم مصر ودعم الأمن القومي العربي.