انتظام الصفقات الجديدة في تدريبات الاتحاد السكندري .. وتوجيهات من سامي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السكندري ، تدريباته البدنية والفنية استعدادًا للموسم الرياضى الجديد، 2025/2026، بمقر معسكره المغلق في غرب الاسكندرية، حيث تنتهي المرحلة الثانية من المعسكر الحالي يوم 23 يوليو الجارى

وكثف أحمد سامي، المدير الفنى للفريق الاول وجهازه الفني، التدريبات الصباحية والمسائية لخلق نوع من المنافسة الكبيرة والقوية بين اللاعبين من أجل إثبات الذات وحجز مكان أساسي في التشكيل.

وأكد أحمد سامي خلال مران اليوم أن المعسكر الحالي ينتهى يوم 23 يوليو الجارى، وسيتم الإبقاء على العناصر التي أثبتت فعالية قوية واستجابة التعليمات والتكليفات من الجهاز الفنى من أجل البقاء مع الفريق، فيما سيتم الاستغناء عن اللاعبين الذين لم يضيفوا شيئا للفريق خلال معسكرى التدريب.

