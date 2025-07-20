قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفر فاتورة الكهرباء .. نصائح لاستخدم التكييف في الحر
انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر
بعد انخفاضه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025
احذروا الشواطئ.. الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية ونشاط رياح يُلطّف الحرارة
صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
طرق استخراج شهادات الميلاد الوفاة.. الأسعار والخطوات
نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً
100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي
مانويل نوليتو: محمد صلاح لاعب مذهل وأحد روائع كرة القدم العالمية
خلال 24 ساعة.. 136 شهيدًا في غزة بينهم أطفال ضحايا المجاعة و38 من مُنتظري المساعدات
13800 للدرجة الممتازة .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الصدق نجاة والصادق متوكل على الله

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن ربنا أمرنا في كتابه الكريم بالصدق؛ فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}، ومدح الصادقين، ووعدهم بالخير في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه في جزائهم: {قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.

وتابع: فالصدق نجاة وقوة، لأن الصادق لا يخشى من الإفصاح عما حدث بالفعل؛ لأنه متوكل على الله، أما الكذّاب فيخشى الناس، ويخشى نقص صورته أمامهم، فهو بعيد عن الله. وقد قيل في منثور الحكم: «الكذّاب لصّ؛ لأن اللص يسرق مالك، والكذّاب يسرق عقلك». وقيل أيضًا: «لا سيفَ كالحق، ولا عونَ كالصدق».

وأشار إلى إنما يكذب الكذاب لاجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارًا بالخدع، واستشفافًا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يؤمل، وأقرب لما يخاف؛ لأن القبيح لا يكون حسنًا، والشر لا يصير خيرًا. وليس يُجْنَى من الشوك عنب، ولا من الكَرْم حنظل.

أسباب الوقوع فى الكذب

وأوضح ان من أسباب الوقوع في الكذب وشيوعه أن يتكلم المرء بكل ما سمع، وقد سمى النبي ﷺ ذلك كذبًا، فقال: «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سمع» [مسلم]. 

فنجد أقوامًا في عصرنا هذا يفترون على الناس، ويكذبون عليهم، ويشتدون في الكذب، حتى يحولوا كل ما يتخيلون -دون سماع لأي خبر موثق- إلى وهم يعيشون فيه، يظنونه حقيقة. فصدق عليهم قول النبي ﷺ: « وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا » [مسلم].

والكذب فيه اعتراض على الله تعالى، فالكذاب يخالف الواقع بكلامه، لعدم رضاه به، ويتمنى صورةً أخرى مخالفةً لما هو عليه.  وهذه نقطة مهمة، فلذلك، من رضي بالله وأمره وقَدَره لا تراه يكذب، لأنه لا يسخط على الواقع، بل يحكيه كما هو، ويرضى بفعل الله في كونه، ويعلم أنه الملك الحق المبين، فيرضى به حاكمًا، ويعترف بنفسه محكومًا في هذا الكون.

إذن، فالصدق منجاةٌ ولو ظنّ الإنسان أن فيه هلاكه، والصدق بركةٌ ولو ظن أن فيه خسارته، والصدق قوةٌ ولو ظن أن فيه ضعفه. وهو يُنشئ المسلم القادر على بناء الحضارة، وتعـمير الكون، وعبادة ربّه حقَّ عبادته. 

علي جمعة أسباب الوقوع فى الكذب الصدق الكدب الكاذب الصادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تحريز هاتف وكاميرات طليق هدير عبدالرازق

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها وتحريز هواتفهما والكاميرات

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

ترشيحاتنا

Perplexity

Comet .. متصفح جديد من Perplexity لمنافسة Google Chrome بذكاء اصطناعي تنفيذي

إم جي 5 موديل 2021

إم جي 5 موديل 2021 الأعلى تجهيزًا .. بأقل سعر للمستعمل

نيسان

مواصفات نيسان باترول الجديدة

بالصور

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد