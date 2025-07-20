قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13800 للدرجة الممتازة .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يسعى لتفريغ قطاع غزة من سكانه
لاند روفر ديفيندر تظهر بسقف مكشوف ومقصورة مميزة.. صور
كيف أنقذ الرئيس السيسي صناعة الغزل والنسيج في مصر؟ | خبراء يشرحون
صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
هونغ كونغ تعلن أعلى درجات التأهب مع اقتراب إعصار «ويفا» المدمر
مين هيحاسب على المناديل.. بسنت شوقي تبكي بعد مشاهدة مسلسل «كتالوج» لـ محمد فراج
إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في غزة وسط استعدادات للانسحاب من القطاع
ليلة نارية .. عمرو دياب يعلّق على حفله في الساحل الشمالي
إسرائيل تعلن اغتيــ.ـال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان
بصورة لـ «سوزي الأردنية».. حسين حجاج عن مشاهير السوشيال: «قلة أدب ومجتمع بيشجع التفاهة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تأجيل صلاة العشاء لليوم التالي بسبب الإرهاق؟.. الإفتاء تجيب

تأجيل صلاة العشاء
تأجيل صلاة العشاء
عبد الرحمن محمد

من الأسئلة التي تشغل بال كثير من المسلمين هو مدى جواز تأخير أداء صلاة العشاء إلى اليوم التالي، خاصة في حالات التعب أو الإرهاق الشديد ، وحرصت دار الإفتاء المصرية على بيان الحكم الشرعي في هذا السياق، للتيسير على الناس وتوضيح ما ينبغي فعله في مثل هذه الأحوال.

أوضحت دار الإفتاء أن الصلاة المفروضة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، فإذا فات وقتها لأي سبب، فيجب قضاؤها دون تهاون.

 أما إذا فاتت بعذر، كالنوم أو الإرهاق الشديد الذي غلب الإنسان على نفسه، فإن قضاءها لا يكون واجبًا على الفور، بل يجوز تأخيره، وإن كان من الأفضل المبادرة به متى استطاع، تأسِّيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

أما إذا تم تأخير الصلاة بغير عذر مشروع، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم قضاءها على الفور. فذهب جمهور العلماء إلى أن من أخر الصلاة عمدًا دون سبب معتبر شرعًا، فعليه قضاؤها فورًا، ولا يجوز له التساهل أو التراخي.

 وقد نقل الإمام النووي في كتابه "المجموع" أن هذا هو القول المعتمد عند كثير من العلماء، خاصة من علماء خراسان، الذين أوجبوا القضاء العاجل باعتبار أن التأخير دون عذر يُعد تفريطًا في أداء الفريضة.

هل يجوز قضاء فوائت الصلاة أوقات الكراهة 

وفيما يتعلق بقضاء الصلوات في الأوقات المكروهة، أكدت دار الإفتاء أن الصلوات الفائتة المفروضة يجوز قضاؤها في أي وقت، حتى في الأوقات التي لا يُستحب فيها أداء النوافل، مثل الوقت بعد الفجر وحتى طلوع الشمس، أو بعد العصر وحتى غروب الشمس.

 أما صلوات السنن، فلا يصح أداؤها في تلك الأوقات إذا تعمد الإنسان ذلك، لأن النهي فيها واضح.

وشددت الإفتاء على أن الأفضل أن يحدد المسلم وقتًا منتظمًا لقضاء ما فاته من صلوات، وأن يحرص على أدائها في غير أوقات الكراهة متى تيسر له ذلك، محافظة على الفريضة وتعظيمًا لشأنها.

وعلى ذلك تأجيل صلاة العشاء إلى اليوم التالي بسبب الإرهاق لا يُسقط وجوب قضائها، فإذا غلب التعب الإنسان ولم يتمكن من أدائها في وقتها، فليقضها فور استطاعته، مع الحرص على عدم التهاون في تكرار التأخير دون عذر معتبر.

صلاة العشاء الأوقات المكروهة تأخير الصلاة فوائت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

تحريز هاتف وكاميرات طليق هدير عبدالرازق

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها وتحريز هواتفهما والكاميرات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

ترشيحاتنا

مجلس النواب

رسائل سياسية من العلمين.. برلماني يكشف دلالات لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية

مؤتمر حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري

حزب مستقبل وطن

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا بالشرقية لدعم مرشحي الشيوخ

بالصور

فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد