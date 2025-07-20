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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم نيدفيد يصر على الانضمام لسيراميكا كليوباترا

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
القسم الرياضي

يتمسك كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، بالانتقال إلى صفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تلقيه عرضًا ماليًا مغريًا من نادي زد إف سي.

ويأتي إصرار نيدفيد للانتقال إلى سيراميكا لرغبته في العمل مجددًا تحت قيادة المدرب علي ماهر، الذي يعد بمثابة الأب الروحي له، إلى جانب بحثه عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي بعد معاناة طويلة مع الإصابات وتراجع دوره في تشكيل الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد منح الضوء الأخضر مبدئيًا لرحيل اللاعب إلى سيراميكا، ووقع نيدفيد بالفعل على استمارة الاستغناء، إلا أن إدارة النادي تراجعت مؤقتًا عن إتمام الصفقة، وقررت تأجيل الحسم النهائي لموقف اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويُعد كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين في الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2014-2015 على يد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو. وخاض اللاعب عدة تجارب إعارة مع أندية حرس الحدود ووادي دجلة، قبل أن يعود إلى الأهلي، ثم يخرج مرة أخرى لمودرن سبورت الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات لافتة وساهم في تتويج الفريق بأول بطولة في تاريخه، وهي كأس رابطة الأندية المحترفة.

ولعبت الإصابات دورًا سلبيًا في مسيرة نيدفيد، إذ تسببت في غيابه لفترات طويلة عن الملاعب رغم بداياته المميزة مع الفريق، ما أثر على استمراريته ومشاركته بشكل منتظم.

وخلال مسيرته مع النادي الأهلي، نجح كريم نيدفيد في التتويج بعدة بطولات، أبرزها: الدوري المصري 5 مرات، كأس مصر مرتين، السوبر المحلي مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وشارك نيدفيد مع الفريق الأول للأهلي في 94 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع هدفين.

كريم نيدفيد نيدفيد الأهلي سيراميكا سيراميكا كليوباترا

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