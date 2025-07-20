غدًا.. العمل تطلق حملة " سلامتك تِهمنا" لدعم عمال الدليفري

يعقد وزير العمل محمد جبران، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدًا الاثنين، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات “الديلفري”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة، بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر إحتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

يُشارك في المؤتمر ممثلو عددٍ من الشركات المَعنية بهذا القطاع، وسيتم استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية إنطلاق “الحملة”، وتوفير "مهمات الوقاية" لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ"عمال الديلفري ".