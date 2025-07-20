انطلاق فعاليات مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، خلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو 2025، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية.

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الوزارة على تعزيز اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب وطالبات المعاهد، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن رؤيتها لبناء جيل واعٍ بدنيًا وصحيًا، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات التعليمية في تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية، بما يدعم الصحة العامة واللياقة البدنية لدى طلاب التعليم العالي، ويسهم في بناء مجتمع صحي ونشط.

يشارك في فعاليات المهرجان 150 طالبًا وطالبة وهيئة إشراف، يمثلون 16 من المعاهد العليا والمتوسطة، ويتنافس المشاركون في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل: (بادل بول – فولي فوت بول – تنس طاولة – بلياردو – دارتس)، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الرياضية والبدنية.

وقد بدأت الفعاليات باجتماع فني ضم ممثلي وزارة التعليم العالي وهيئات الإشراف من المعاهد المشاركة، تم خلاله إجراء قرعة المنافسات، وعرض القواعد والقوانين المنظمة .