مظهر شاهين: المحادثات الشخصية بين الرجل وأي امرأة غير زوجته يمكن أن تكون خيانة في تلك الحالة

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن المحادثات الشخصية بين الرجل وأي إمرأة غير زوجته يمكن أن تكون خيانة، لو كان هذا الحديث كان في إتجاه خاطئ وغير مرغوب، ولكن عندما يكون الحديث في إطار العمل، أو حل مشكلة ما، وفي تلك الحالة لا يمكن أن نسميها خيانة.

وقال مظهر شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على الزوج أو الزوجة، عدم البحث في الأمور التي يمكن أن تسبب مشاكل، حتى لا تتفاقم المشاكل ويحدث الطلاق.

وتابع إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أنه على الزوجة تحذير الزوج لو أكتشفت محادثات بين زوجها وأي إمرأة أخرى، لأنه قد تكون أحاديث الرجل ليست خيانة.