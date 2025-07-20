أمين الفتوى: لا مانع من زيارة السيدات للقبور يوم الجمعة بشرط

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة عفاف من محافظة أسيوط حول حكم زيارة السيدات للقبور يوم الجمعة، موضحا بأن الشريعة الإسلامية لا تمنع زيارة القبور بالنسبة للنساء أو الرجال، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية وعدم ارتكاب المحظورات.

وأكد الدكتور علي فخر، خلال تصريح تليفزيوني، أن زيارة القبور مشروعة لما فيها من تذكرة بالآخرة وأخذ العظة والعبرة، قائلاً: "المرأة إذا ذهبت إلى القبور للاتعاظ والدعاء للميت فلا مانع شرعًا، سواء كان ذلك يوم الجمعة أو في غيره من الأيام".

وأشار إلى أن إخراج الصدقات على روح الميت أثناء زيارة القبور أمر مستحب ولا حرج فيه، فهو من البر بالميت والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وحذّر أمين الفتوى من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تقع فيها بعض النساء عند زيارة القبور، مثل العويل والصراخ وشق الجيوب، مؤكدًا أن هذه الأفعال محرمة شرعًا ولا تجوز بأي حال من الأحوال.